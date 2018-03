Storyboard 13 marzo 2018

PENE ALTERNATIVE – La Riforma delle carceri è arrivata al Consiglio dei Ministri portando di nuovo al centro il dibattito sulle condizioni detentive delle carceri italiane. Sul tema l’Italia ha già ricevuto una condanna europea nel 2010. Allora il monito portò ad una serie di interventi sul fronte del sovraffollamento, ma i numeri sono tornati a crescere negli anni successivi. La redazione di Reporter nuovo ha visitato l’Isola Solidale, una struttura ricettiva che intende offrire ospitalità a detenuti a fine pena o in difficoltà economiche. Obiettivo: garantire un efficace reinserimento sociale della persona. Di Lidia Sirna

IL GASDOTTO IN ABRUZZO – Via libera del governo al gasdotto del progetto SNAM Rete Adriatica che attraverserà l’Abruzzo, passando attraverso la Valle Peligna. Comitati cittadini e istituzioni stanno combattendo per scongiurare la realizzazione di questo ecomostro in un territorio ad altissimo rischio sismico. Di Valerio Di Fonso

LA CASA DELLE CULTURE AD AREZZO – A rischio l’attività sociale di questa importante realtà aretina. Di Bianca Sestini

IL CALCIO FEMMINILE – Il calcio uno sport da uomini? La Lazio Women è un esempio per dimostrare che anche le donne possono eccellere. Di Federica Del Zotto e Francesco Pietrella

LUCA BARBAROSSA – In tutti i negozi arriva Roma è de tutti, undicesima fatica musicale del cantautore romano Luca Barbarossa. In un album interamente interpretato nel dialetto della capitale è presente anche il brano di Sanremo Passame er sale, con cui il cantante si è aggiudicato il settimo posto al festival dell’Ariston.