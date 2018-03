Pietro Grasso dopo la notte elettorale: “Prendiamo atto della delusione del mancato successo. Continueremo il nostro progetto”

Una notte per digerire una sconfitta amara, per capire cosa dire e come agire sul piano politico. Pietro Grasso prima di parlare alla stampa si è preso il suo tempo e alle 14.30 in via Benedetto Musolino, 7 a Roma nel quartiere Trastevere ammette la sconfitta senza girarci troppo intorno: “Prendiamo atto della delusione del mancato successo della nostra proposta – e aggiunge – continueremo il nostro progetto e a essere alfieri, con orgoglio, dei valori della sinistra, in Parlamento”.

All’indomani delle elezioni durante la conferenza stampa si è presentato anche Roberto Speranza che ai microfoni ha dichiarato: “Penso che un’analisi della ragione della crisi del centrosinistra l’avevamo fatta in modo molto puntuale e ci aveva spinto a lasciare il Pd. Ma non siamo riusciti a canalizzare la protesta nel nostro campo”. Ha parlato, inoltre, di un 4 marzo come un punto di partenza e non di arrivo per far rivivere: “quei valori che abbiamo provato a rappresentare e altri non sono riusciti a farlo”.

Sugli scenari futuri e le posizioni di Leu è lo stesso Grasso a chiudere ogni possibile avvicinamento al centrodestra: “Una cosa è certa, con la destra non siamo disponibili nemmeno a dialogare. Siamo aperti a ogni confronto in parlamento secondo i nostri valori e i nostri principi che teniamo fermi”. Diversa invece è la posizione nei confronti del Partito Democratico, verso il quale LeU attraverso le parole del suo Leader si riserva di valutare ogni confronto in Parlamento. Sul Movimento 5 stelle Grasso aggiunge: “Con Di Maio c’è un confronto aperto e il luogo è il Parlamento”.

Ormai appare evidente il flop di Liberi e Uguali che fermatosi al 3,4% perde alcuni dei suoi volti più importanti come Civati, già deputato nel precedente governo con il PD, e D’alema, che dopo essere ritornato attivo nella politica per il referendum 2016, non riesce a vincere a Nardò, in Puglia, e a ritornare in Parlamento.

Di Alfredo Toriello