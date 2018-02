Arriva fino al Nord Italia la bufera dell’inchiesta rifiuti

Sono usciti ieri i primi spezzoni del quarto video di Bloody Money, la serie inchiesta sui rifiuti di Fanpage.it. L’ultimo filmato pubblicato dal giornale online ha mostrato come i soldi della camorra abbiano attraversato tutta Italia e, partendo da Napoli, siano arrivati diretti in Veneto, precisamente a Marghera.

Nel quarto video si vede Nunzio Perrella, ex boss della camorra che ha collaborato come infiltrato per il dossier di fanpage.it, durante una discussione con una donna riguardante il denaro della criminalità campana da utilizzare per un sito di stoccaggio di rifiuti in costruzione a Marghera.

L’ interlocutrice di Perrella ripresa nel filmato sarebbe, secondo il giornale, la moglie di un militare dell’esercito italiano con il ruolo di intermediaria per la cordata di imprenditori interessati al progetto.

Gli investigatori della squadra mobile della procura di Napoli hanno iniziato a indagare sugli illeciti appalti dei rifiuti emersi dalla video-inchiesta che ha coinvolto esponenti di diverse forze politiche, amministratori locali e non solo. Nel registro degli indagati sono state iscritte oltre dieci persone tutte con ipotesi di corruzione, in alcuni casi aggravata da finalità mafiosa. Le perquisizioni sono iniziate una settimana fa ed hanno portato alle dimissioni di Roberto De Luca, assessore al Bilancio del comune di Salerno, nonché figlio dell’attuale Presidente della giunta campana, Vincenzo De Luca. Nel polverone giudiziario e mediatico sono rientrati anche Lorenzo Di Domenico e Biagio Iacolare, rispettivamente il consigliere delegato ed il presidente della Sma, società in house della Regione Campania per la tutela dell’ambiente. Entrambi si sono dimessi nei giorni scorsi.

Oltre a esponenti del PD sono stati colpiti dallo scandalo anche figure della destra come Mario Oliviero, ex Presidente del consiglio comunale di Ercolano, attualmente candidato nella lista di Fratelli d’Italia alla camera per le prossime elezioni politiche. Oliviero, protagonista del terzo video pubblicato da Fanpage, è stato ripreso mentre chiedeva 50.000 euro a Perrella, spacciatosi da imprenditore, per aiutare l’azienda “amica “nella gara d’appalto per lo smaltimento dei rifiuti.

Purtroppo le maglie di questa storia sembrerebbero allargarsi sempre di più e dei filmati di Fanpage ne mancano ancora tre.

Giulia Marrazzo