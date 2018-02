Caso Fanesi, il referto del 118 punta il dito verso gli agenti

5 novembre 2017, al “Menti” di Vicenza si gioca la gara valevole per la 12^ giornata del campionato di Serie C. Al vantaggio marchigiano di Tomi risponde la doppietta beffarda di Comi. Ma il risultato e i marcatori, dopo il triplice fischio, passano in secondo piano. Fuori lo stadio, riverso in una pozza di sangue, c’è Luca Fanesi, 44 anni, tifosissimo della Samb che viene urgentemente trasportato al San Bortolo. Cranio fratturato in quattro punti e cervello compresso da ematomi multipli. Ora si indaga sulle cause, e un referto potrebbe inchiodare gli agenti che erano intervenuti per dividere le tifoserie venute a contatto.

Fanesi, come ogni domenica, era andato a seguire la sua Samb. Il viaggio fino in Veneto, la gara, la beffa della rimonta e l’uscita dallo stadio non proprio tranquilla. I pullmini sul quale viaggiavano i tifosi marchigiani, infatti, sono passati a fianco ad alcuni ultras vicentini. Fumogeni e oggetti volano contro le vetture della tifoseria ospite. I tifosi rossoblu, tra cui lo stesso Fanesi, decidono di scendere dai mezzi per rispondere alle provocazioni. A questo punto interviene la celere di Padova per placare gli scontri. Durante gli attimi della carica Luca Fanesi è a terra, ricoperto di sangue e in stato di incoscienza. Corsa in ospedale, due interventi neurochirurgici e coma farmacologico interrotto lo scorso 22 novembre. I segni di ripresa ci sono, tant’è che Fanesi ha anche ricominciato a parlare. La situazione resta comunque delicata e i medici monitorano giorno per giorno i miglioramenti del tifoso.

I video di sorveglianza delle videocamere nei pressi dello stadio non chiariscono la natura delle ferite riportate da Fanesi. Per la questura di Vicenza, Luca sarebbe scivolato e avrebbe sbattuto la testa contro un’inferriata. Fonti non ufficiali, dicono che il tifoso per sfuggire alla carica della Polizia, avrebbe sbattuto contro un cancello. La scheda del 118, spuntata fuori in queste ultime ore, parla invece di «colluttazione con organi Ps». Intanto la famiglia di Fanesi, la cui permanenza a Vicenza è stata pagata dai tifosi vicentini, ha sporto denuncia contro ignoti. La speranza è quella di vincere la partita più importante, quella della giustizia e non quella di calcio.