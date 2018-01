Il magma sotterraneo fa ballare l’appennino meridionale

Sorgenti di magma e gas. Sarebbe questa la causa dei terremoti nell’Appennino meridionale. La scoperta degli scienziati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia dell’Università di Perugia ribalta le precedenti convinzioni e, inevitabilmente, preoccupa. Tra Molise e Campania orientale, le scosse si facevano risalire alle fratture della crosta terrestre ed alle spinte provocate dalla pressione accumulata.

Non è così, come spiega Francesca Di Lucio, capofila del gruppo di ricerca: “Studiando una sequenza sismica anomala, avvenuta nel 2013-2014 nell’area Sannio – Matese con magnitudo 5, abbiamo scoperto che questi eventi sono innescati da una risalita di magma tra i 15 ed i 25 chilometri di profondità”. Dall’analisi delle onde, poi, arriverebbe l’ulteriore conferma: eccessiva la simmetria con gli ondulamenti registrati nelle zone vulcaniche.

C’è poco da stare sereni dunque, perché, proseguono gli esperti, quello spicchio d’Italia ha mostrato in diverse occasioni segnali di instabilità e, come se non bastasse, il potenziale non è stato del tutto espresso.

Di Giovanni Sofia